Сотрудники «МЮ» освистали руководство во время просмотра финала Лиги Европы.

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В финале турнира «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

По информации The Athletic, персонал «МЮ» организовал коллективный просмотр матча в ресторане Diecast. Во время матча и после финалього свистка, когда в трансляции показали совладельцев клуба Джима Рэтклиффа и Аврама Глейзера, часть сотрудников и членов их семей, участвовавших в мероприятии, выражали неодобрение возгласами. Атмосфера после окончания матча была описана как «очень мрачная».

Отмечается, что сотрудники «МЮ» были обеспокоены финансовыми последствиями поражения и, как следствие, отсутствия еврокубков в следующем сезоне. В феврале директор клуба Омар Беррада заявлял, что бюджет клуба на следующие 4 сезона планируется с учетом выступления в Лиге Европы.