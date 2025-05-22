Россия может вернутся на международную арену в 2027 году

Сборная России может стать участником розыгрыша Кубка наций Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), который запланирован на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Участие сборной России в качестве приглашённой команды возможно в турнире CAFA Nations Cup в 2027 году. Мы рады сотрудничеству с РФС и постоянно находимся в контакте», — рассказали в пресс-службе CAFA Sport24.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина вынуждена ограничиваться проведением товарищеских встреч.

Прошлый матч Россия провела со сборной Замбии, в которой одержала разгромную победу со счетом 5:0. Последующие встречи России предстоит провести с командами сборной Нигерии и Беларуси.

Также раннее президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение России на международную арену.