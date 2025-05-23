«Я бы на месте «Ахмата» повез на матч с «Зенитом» второй состав. У грозненцев после будут более важные матчи — стыковые» — Орещук

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил «Матч ТВ», что «Ахмату» на матч 30‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» лучше отправить второй, а не основной состав. За тур до конца сезона в РПЛ «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В заключительном матче команда Сергея Семака примет «Ахмат», «быки» дома сыграют с московским «Динамо». Все матчи 30‑го тура пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск. «Ахмат» с 25 очками располагается на 14‑й строчке и уже не поднимется выше зоны стыковых матчей. — Я бы на месте «Ахмата» повез на матч против «Зенита» второй состав, а основных оставил дома. Зачем? Так через три дня после окончания чемпионата у них будут более важные матчи — стыковые. Ну победят они «Зенит», тогда прыгнут выше того места, на котором сейчас находятся? Нет. Им эта победа ничего не даст, а через несколько дней новая игра — скорее всего, на выезде. Здесь нужно правильно всё планировать, правильно расставлять приоритеты. Поэтому у «Зенита» очень хорошие шансы обыграть «Ахмат», — сказал Орещук «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.