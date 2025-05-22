Деку объяснил, почему «Барселона» не подписала прошлым летом Нико Уильямса
Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему каталонский клуб не смог подписать прошлым летом вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Деку отметил, что футболист Даниэль Ольмо был заинтересован в переходе в «Барселону», а Уильямс нет, поэтому сине-гранатовые приобрели Ольмо.
«Нико — топ-игрок. Но прошлым летом Дани Ольмо очень хотел перейти в «Барсу», он проявил доверие к проекту и тем самым облегчил нам задачу. Нико этого не сделал», — приводит слова Деку известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
Уильям выступает за «Атлетик» с 2021 года. В этом сезоне 22-летний левый вингер провёл 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Прошлым летом Нико, как и Даниэль Ольмо, стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.