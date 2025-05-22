«Спартак» планирует чистку состава

Руководство московского «Спартака» в предстоящее летнее трансферное окно планирует расстаться с двумя легионерами. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, клуб готов продать полузащитников Кристофера Мартинса и Тео Бонгонда. Отмечается, что к люксембуржцу есть предметный интерес со стороны некоторых европейских клубов.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.