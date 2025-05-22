«Зенит» попросили проиграть чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» заслужил стать чемпионом России по футболу.

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По его словам, южане должны прервать гегемонию «Зенита», который выигрывает Российскую премьер-лигу (РПЛ) шесть лет подряд.

«Краснодар» — самый достойный претендент на чемпионство. Они весь сезон прошли без срывов, показывали хорошую и добротную игру, даже не к чему придраться. Пора им уже победить: в прошлом году играли здорово, немного не хватило, так что пора. Их победа станет положительным фактором для нашего футбола, хватит уже «Зениту» побеждать. Шесть раз! Ну сколько можно, надо поделиться, дайте и другим!» — заявил Пономарев.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.