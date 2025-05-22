«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Локомотива»

Самарские «Крылья Советов» рассматривают кандидатуру полузащитника Константина Марадишвили. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Локомотив» летом готов расстаться с полузащитником ближайшим летом. Самарский клуб проявляет интерес к футболисту, но пока без конкретики.

Напомним, Марадившили ранее отправился в аренду в «Пари НН». Однако там футболист получил серьёзную травму — разрыв крестообразной связки колена. После этого он досрочно вернулся в «Локомотив» для прохождения реабилитации и восстановления после травмы. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Константин успел провести лишь два матча.