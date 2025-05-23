Гендиректор «Балтики» рассказал о премиальных за выход в РПЛ

Футболисты и тренерский штаб «Балтики» получат премиальные за выход в РПЛ, но не за победу в Первой лиге, заявил в интервью «Матч ТВ» генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

© ФК «Балтика»

«Балтика» за тур до окончания сезона в МЕЛБЕТ‑Первой Лиге выиграла турнир и завоевала путевку в РПЛ.

— Положены ли премиальные за выход в РПЛ и первое место?

— За выход в премьер‑лигу — да. Но не за первое место в таблице.

— Как отметили победу в Первой лиге, первую для клуба за 30 лет?

— Перед игрой была проделана большая и тяжелая работа по подготовке развлекательной программы, организации безопасности, ведь на игру пришло более 20 тысяч болельщиков, подготовлена развлекательная программа. На стадион приехали руководители РФС и ФНЛ. Статус и важность матча говорили, что всё должно пройти на высоком уровне, вечер должен стать настоящим праздником для всех, кто болеет и переживает за «Балтику».

Празднование на самом стадионе было потрясающим, рад, что нам удалось подарить массу позитивных эмоций болельщикам. А после официальной части команда на кораблике проплыла на остров Канта, и люди по всему маршруту встречали нас. Это было незабываемо! Дальше всех ждал классный концерт, мы еще раз подняли кубок и поблагодарили тысячи болельщиков за поддержку.

Уже после официальной программы всей командой собрались в узком семейном кругу и отметили золотые медали, — сказал Измайлов «Матч ТВ».

В заключительном туре «Балтика» в субботу в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».

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