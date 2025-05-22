Семак рассказал, как болельщики могут помочь «Зениту» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как болельщики могут помочь сине-бело-голубым в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоится в эту субботу, 24 мая, и начнётся в 16:30 мск.

«Поддержка болельщиков — очень важный аспект. Мы всегда благодарны нашим болельщикам за то, что приходят. Думаю, будет очень много желающих попасть на этот матч — матч важный для нас. Болельщики это понимают. Полные трибуны — всегда дополнительная мотивация, дополнительный плюс для нашей команды», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. На протяжении последних шести лет «Зенит» неизменно становился чемпионом страны.