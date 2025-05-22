Мостовой рассказал о предложениях по работе тренера

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что на данный момент у него нет предложений по поводу работы в качестве тренера.

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Мостовой получил тренерскую лицензию в марте. Экс‑игрок заявил, что будет рассматривать предложения только от команд РПЛ.

— Я могу стать тренером московской команды? Было бы неплохо, другое дело, что у меня нет лицензии PRO. А так я ни с кем не общался, ко мне никто не обращался. Честно скажу, по тренерской работе никаких предложений, звонков не было, никто у меня ничего не спрашивал, — сказал Мостовой Sport24.

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