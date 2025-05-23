«Реал» Мадрид объявил об уходе Карло Анчелотти

Пресс-служба мадридского «Реала» объявила, что главный тренер команды Карло Анчелотти покинет клуб. Отмечается, что стороны пришли к соглашению расторгнуть действующий контракт итальянского специалиста.

«Наш клуб хочет выразить свою благодарность и любовь тому, кто является одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Карло Анчелотти руководил нашей командой во время одного из самых успешных этапов за всю нашу 123-летнюю историю и стал самым титулованным тренером клуба, выиграв три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе «Реала». Клуб желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.