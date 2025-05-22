Месси назвал свой любимый гол в карьере

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал гол головой в ворота «Манчестер Юнайтед» (2:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2008/2009 своим любимым в карьере.

© Чемпионат.com

«Я забил много голов, которые, возможно, ещё более красивые и ценные, в том числе из-за их важности, но удар головой в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» всегда был моим любимым», — сказал аргентинский футболист.

Месси поразил ворота Эдвина ван дер Сара на 70-й минуте. Ранее, на 10-й минуте встречи, счёт открыл нападающий Самуэль Это'О.

Всего в Лиге чемпионов сезона-2008/2009 Месси принял участие в 12 матчах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: