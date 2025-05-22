В российском футбольном клубе отреагировали на возможный приход Мостового

Президент футбольного клуба «Велес» Евгений Шиленков заявил, что коллектив не вел переговоров с Александром Мостовым по поводу возможного назначения на пост главного тренера.

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Его слова приводит «Чемпионат».

«Переговоров с Александром Мостовым мы не ведем и не вели. У нас не было таких планов. Поэтому не знаю, что за схема сегодня возникла на этот счет», — заявил Шиленков.

В текущем сезоне «Велес» занимает седьмую строчку в группе «Золото» Второй лиги. У коллектива 15 очков после 13 игр.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.