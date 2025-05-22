Тренер Кирьяков поделился ожиданиями от противостояния "Зенита" и "Краснодара"

Первенство российской Премьер-лиги (РПЛ) достигло своей кульминации. В субботу в 16:30 по московскому времени стартуют абсолютно все матчи заключительного 30-го тура. В двух из них будет решаться судьба чемпионского титула.

Напомним расклады: на золото претендуют только две команды - лидер РПЛ "Краснодар" и действующий чемпион страны "Зенит". Южане опережают конкурента на одно очко и принимают "Динамо", борющееся за бронзу с ЦСКА и "Спартаком". В свою очередь петербуржцы сыграют дома с грозненским "Ахматом", который по окончании сезона примет участие в стыковых встречах за право остаться в высшей лиге.

Чтобы не оглядываться на результат матча в Санкт-Петербурге, "Краснодару" нужно одолеть динамовцев. Тогда они гарантированно станут первыми. А вот если южане потеряют очки, то здесь возможны разные варианты. При ничьей в Краснодаре "быкам" для чемпионства потребуется, чтобы "Зенит" не победил "Ахмат", при поражении - чтобы петербуржцы уступили грозненцам. Зенитовцы возьмут седьмое золото подряд, если они наберут три очка, а "Краснодар" проиграет или сведет к ничьей противостояние с "Динамо". При равенстве очков у "Зенита" и "Краснодара" впереди будут петербуржцы: у них лучше показатели по личным встречам (4:1 на своем поле и 0:2 на чужом).

Своим мнением о чемпионской гонке с "РГ" поделился бывший форвард сборной, ныне известный российский тренер Сергей Кирьяков.

Перед стартом сезона ожидали, что битва за титул будет вестись до последнего тура?

Сергей Кирьяков: До начала чемпионата была уверенность, что за трофей будут бороться больше команд, а не только "Зенит" с "Краснодаром". Ожидал иного от "Спартака" и "Динамо" - они разочаровали. С другой стороны, интрига в гонке за золото жива, все будет решаться в самой концовке, как и в прошлом сезоне - это здорово. Мы все помним, как раньше на протяжении нескольких лет "Зенит" никого не подпускал к себе, но сейчас ситуация изменилась. Уверен: миллионы болельщиков прильнут к телеэкранам и будут переживать за своих.

В Краснодаре безумие: цены на билеты на матч с "Динамо" взлетели чуть ли не до 90 тысяч рублей. Такое давление может помешать "быкам"?

Сергей Кирьяков: Может. Вспомните прошлый сезон: у "Динамо" была лучше ситуация, команде достаточно было сыграть вничью, чтобы завоевать чемпионство. Но москвичи дрогнули. Нельзя исключать, что нечто подобное произойдет с "Краснодаром". Плюс динамовцы наверняка захотят взять реванш у южан за поражение в том году. А по поводу атмосферы в Краснодаре - ничего удивительного здесь нет. Их клуб может написать свою историю. Однако все на тоненького.

Краснодарцы гарантированно завоюют золото, если одолеют дома "Динамо"

А на что надеются болельщики в Питере?

Сергей Кирьяков: Болельщики привыкли в последние несколько лет, что петербуржцы являются главными фаворитами чемпионата. Нынешний сезон - один из самых сложных для "Зенита". На то есть причины: уход зимой бразильца Клаудиньо, травмы. Команде не удалось показать чемпионскую игру. Но, как правило, зенитовцы собираются в решающих матчах. Я живу в Санкт-Петербурге, общаюсь с людьми. Все уверены, что в последний момент футболисты Семака добьются своего.

В 30-м туре состоятся следующие матчи: "Краснодар" - "Динамо" (Москва), "Зенит" - "Ахмат", ЦСКА - "Пари НН", "Спартак" - "Химки", "Акрон" - "Локомотив", "Оренбург" - "Рубин", "Динамо" (Махачкала) - "Ростов", "Факел" - "Крылья Советов".

Где будем смотреть

24 мая, суббота

"Матч ТВ"

16:30 Онлайн-трансляция всех матчей 30-го тура Премьер-лиги.

"Матч Премьер"

16:30 "Краснодар" - "Динамо". Прямая трансляция.

"Матч Страна"

16:30 "Зенит" - "Ахмат". Прямая трансляция.