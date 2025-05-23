Центральный банк России выпустит монеты, посвященные четырем топ-клубам РПЛ

Пресс-служба Центрального Банка Российской Федерации сообщила, что выпустит памятные серебряные монеты, посвященные ведущим российским футбольным клубам — «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву».

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Отмечается, что в 2025 году выйдут монеты, посвящённые «Зениту» и «Локомотиву», в следующем — московским ЦСКА и «Спартаку». За тур до завершения нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

ЦСКА — третий, армейцы набрали 56 очков. «Спартак» — пятый (54 очка), «Локомотив» — шестой (50). Действующий чемпион России — «Зенит».