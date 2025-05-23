Гинер: у Акинфеева не было ни одного предложения из Европы

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что голкипер армейцев вратарь Игорь Акинфеев никогда не получал предложений от европейских клубов.

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«Было ли у Акинфеева хоть одно предложение из Европы? Нет. Прежде чем договариваться о трансфере, представители клуба всегда выходят на игрока. Прощупывают почву: готов? Не готов? Мы, руководители, между собой можем обсуждать что угодно. Но какой в этом смысл, если футболист скажет: «Я никуда не поеду». Думаю, Игорь сразу всем отвечал: «У меня один клуб — ЦСКА», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

39-летний Акинфеев является воспитанником красно-синих и всю свою карьеру выступает за московский клуб. Всего за армейцев голкипер провел 795 матчей, пропустил 717 мячей и 330 раз сыграл на ноль. Вместе с москвичами вратарь стал шестикратныс чемпионом России, семикратным победителем Кубка и Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

В составе сборной России на счету футболиста 111 матчей, 95 пропущенных мячей и 48 «сухих» игр. В 2008 году вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы. В 2018-м на домашнем чемпионате мира Россия дошла до четвертьфинала.

Контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2025/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость в 1 млн евро.

После 29 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

24 мая армейцы сыграют против «Пари НН». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени. 1 июня команда Марко Николича встретится с «Ростовом» в рамках суперфинала Кубка России.