Аргентинский полузащитник может покинуть «Спартак»

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно, сообщает TNT Sports.

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По информации источника, 26-летний хавбек является приоритетной целью бразильского «Фламенго». Команда будет участвовать на клубном чемпионате мира, поэтому переговоры между сторонами могут быть ускорены.

Барко перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За красно-белых игрок провел 35 матчей, забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач. Контракт футболиста с москвичами рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость южноамериканца в 14 млн евро.

Спартаковцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 29 турах.