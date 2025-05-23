В ЦСКА поделились ожиданиями от будущего Акинфеева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном продлении контракта с ветераном клуба Игорем Акинфеевым.

Действующее соглашение вратаря и капитана армейцев истекает по окончании нынешнего сезона.

«Надеюсь, Игорь еще как минимум сезон проведет с нами. А дальше все будет зависеть от его желания и состояния здоровья. Пока все в порядке. Мы видим, что он продолжает выручать и иногда творит чудеса в воротах», – цитирует Бабаева «СЭ».

Акинфеев находится в системе ЦСКА с 2003 года.

В нынешнем сезоне 39-летний игрок провел 28 матчей, в которых пропустил 21 гол и сделал 12 результативных передач.

Перед последним туров РПЛ ЦСКА располагается на третьем месте. Команда Марко Николича возьмет бронзовые награды в случае победы над «Пари НН» в 30-м туре чемпионата России.