В ЦСКА поделились ожиданиями от будущего Акинфеева

В ЦСКА рассчитывают, что Акинфеев останется в клубе еще на сезон
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном продлении контракта с ветераном клуба Игорем Акинфеевым.
Действующее соглашение вратаря и капитана армейцев истекает по окончании нынешнего сезона.
«Надеюсь, Игорь еще как минимум сезон проведет с нами. А дальше все будет зависеть от его желания и состояния здоровья. Пока все в порядке. Мы видим, что он продолжает выручать и иногда творит чудеса в воротах», – цитирует Бабаева «СЭ».
Акинфеев находится в системе ЦСКА с 2003 года.
В нынешнем сезоне 39-летний игрок провел 28 матчей, в которых пропустил 21 гол и сделал 12 результативных передач.
Перед последним туров РПЛ ЦСКА располагается на третьем месте. Команда Марко Николича возьмет бронзовые награды в случае победы над «Пари НН» в 30-м туре чемпионата России.