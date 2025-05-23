Неймар ответил на вопрос о своем будущем в «Сантосе»

Вингер «Сантоса» Неймар ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Чёрно-белые идут в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Контракт Неймара с клубом истекает ближайшим летом.

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«Буду ли продлевать контракт с «Сантосом»? Я не знаю», — цитирует Неймара Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

Также за время своей карьеры вингер выступал за «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и саудовский «Аль-Хиляль». В составе каталонского клуба Неймар выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.