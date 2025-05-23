Экс-полузащитник «Челси» рассказал, что его раздражает в современном футболе

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле сравнил современный футбол со временами своей игровой карьеры.

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— Как вам вообще нынешний футбол? Или раньше было лучше?

— Тогда было другое время. У нынешнего поколения есть проблемы, которых не было у нас. Телефоны, технологии, социальные сети — всё это отвлекает. Мы-то ещё помним, что такое тепло проводить время с одноклубниками и так далее. Что меня ещё раздражает, так это VAR. Он деформировал футбол, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полузащитник Клод Макелеле выступал в большом футболе с 1991 по 2011 год.

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