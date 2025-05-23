Дзюба рассказал о подготовке к матчу с «Локомотивом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что хочет вместе с командой обыграть «Локомотив» в заключительном матче нынешнего сезона.

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«Акрон» в 30‑м туре МИР РПЛ примет московский «Локомотив» 24 мая. Ранее Дзюба выступал в составе московского клуба. В ноябре 2024 года он дал резонансное интервью «Матч ТВ», в котором подверг критике руководство «Локомотива».

— Уже, если честно, хочется передохнуть, сезон получился непростой. Но к «Локомотиву, понятно, готовимся. В первую очередь хочется выиграть, это прямо обязательно. А если получится забить — будет вдвойне круто. Но я готов максимально, жду матча, — сказал Дзюба корреспонденту «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите в субботу с 16:20 мск на телеканале «Матч! Футбол 3», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.