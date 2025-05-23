Аршавин назвал тройку лучших футболистов «Зенита» за 100 лет

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» назвал Льва Бурчалкина, Юрия Желудкова и Александра Кержакова лучшими футболистами клуба из Санкт‑Петербурга за 100 лет.

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Бурчалкин выступал за «Зенит» в 1957–1972 годах, является лидером по количеству проведенных матчей (402) и лучшим бомбардиром (78 мячей) команды в чемпионатах и первенствах СССР. Желудков играл за «сине‑бело‑голубых» в 1980–1989 и 1991 годах, стал чемпионом СССР в 1984‑м. Кержаков защищал цвета «Зенита» в 2001–2006 и 2010–2017 годах, является лучшим бомбардиром клуба (162 мяча) в истории.

— Назовете свою тройку лучших футболистов в истории «Зенита»?

— Бурчалкин. Нам говорили, что он в полном порядке был. Желудков. И Кержаков, — сказал Аршавин «Матч ТВ».

«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прямую трансляцию Winline Матча Легенд «Зенита» смотрите 25‑го числа с 13:30 (мск) на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.