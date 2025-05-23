В «Балтике» рассказали о продлении контракта с Талалаевым до 2027 года
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в интервью «Матч ТВ» заявил, что после выхода команды в РПЛ контракт с главным тренером Андреем Талалаевым был автоматически продлен до 2027 года.
Талалаев стал главным тренером «Балтики» в сентябре, под его руководством команда за тур до окончания МЕЛБЕТ‑Первой Лиги выиграла турнир и завоевала путевку в РПЛ.
— Тренерский штаб Андрея Талалаева продолжает работу?
— Да, после выхода в премьер‑лигу контракты главного тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года — до конца сезона‑2026/27.
— Как восприняли пикировку тренера с Александром Бубновым?
— Встретились два эмоциональных человека, при этом все равно нормально поговорили и обсудили происходящее. В футболе и не такие эмоции бывают, все мы это понимаем и знаем, — сказал Измайлов «Матч ТВ».
В заключительном туре «Балтика» в субботу в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».
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