В «Балтике» рассказали о продлении контракта с Талалаевым

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в интервью «Матч ТВ» заявил, что после выхода команды в РПЛ контракт с главным тренером Андреем Талалаевым был автоматически продлен до 2027 года.

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Талалаев стал главным тренером «Балтики» в сентябре, под его руководством команда за тур до окончания МЕЛБЕТ‑Первой Лиги выиграла турнир и завоевала путевку в РПЛ.

— Тренерский штаб Андрея Талалаева продолжает работу?

— Да, после выхода в премьер‑лигу контракты главного тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года — до конца сезона‑2026/27.

— Как восприняли пикировку тренера с Александром Бубновым?

— Встретились два эмоциональных человека, при этом все равно нормально поговорили и обсудили происходящее. В футболе и не такие эмоции бывают, все мы это понимаем и знаем, — сказал Измайлов «Матч ТВ».

В заключительном туре «Балтика» в субботу в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».

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