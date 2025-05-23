Объявлены судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. По итогам этого тура будет определён чемпион России сезона-2024/2025. Все игры пройдут в один день — 24 мая.

Объявлены судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ
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24 мая (суббота)

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Химки»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

Футбол
Вера Опейкина
Сергей Цыганок
Иван Сараев
Роман Сафьян
Виктор Кулагин
Кирилл Силантьев
Ранэль Зияков
Анатолий Жабченко
Павел Кукуян
Николай Волошин
Ян Бобровский
Павел Шадыханов
Василий Казарцев
Дмитрий Сафьян
Алексей Стипиди
Евгений Кукуляк
Максим Гаврилин
Александр Гвардис
Артур Федоров
Эдуард Малый
Константин Шаламберидзе
Игорь Захаров
Владимир Москалев
Роман Галимов
Артем Чистяков
Юрий Баскаков
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Сергей Мартынов
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Александр Гончар
Александр Богданов
Алексей Ширяев
Дмитрий Ермаков
Алексей Лунев
Кирилл Левников
Андрей Бутенко
Арам Петросян
Сергей Чебан
Сергей Иванов
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