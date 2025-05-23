Мостовой оценил чемпионскую гонку в последнем туре РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в последнем туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, за тур до конца сезона лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», опережающий «Зенит» на одно очко.

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