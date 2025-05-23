«Ахмату» предложили выпустить на матч с «Зенитом» второй состав

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 30-го тура между «Зенитом» и «Ахматом».

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«Я бы на месте «Ахмата» повез на матч против «Зенита» второй состав, а основных оставил дома. Через три дня после окончания чемпионата у них будут более важные матчи — стыковые», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Данная игра состоится завтра, 24 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Если сине-бело-голубые переиграют грозненцев, а «Краснодар» в параллельной встрече потеряет очки со столичным «Динамо», то петербуржцы станут чемпионами России в седьмой раз подряд.

«Ахмат» занимает 14-е место после 29 туров чемпионата России. Команда уже не сможет выйти из зонов стыковых матчей за возможность остаться в РПЛ.