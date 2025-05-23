Назван фактор, который может повлиять на чемпионство «Краснодара»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» не оступится и не отдаст победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) петербургскому «Зениту».

«Я полностью уверен, что «Краснодар» не отпустит. Два года подряд отдавали чемпионство... Я думаю, они приложат все усилия, чтобы обыграть «Динамо». Психологически ничего не может повлиять на команду, футболисты будут хотеть [выиграть]. Единственный фактор, который может повлиять — это команда «Динамо». Она сейчас в хорошем состоянии, и тренер во всеуслышание объявил, что они должны победить «Краснодар» в Краснодаре. Вот, единственный противник «Краснодара» — это «Динамо». Если смогут победить в мастерстве, в характере, в силе воли, то да, [выиграют РПЛ]. Но «Динамо» будет играть на победу», — заявил он.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Примечательно, что судьба чемпионства в прошлом сезоне РПЛ также решалась в последнем туре, где ключевым был матч «Краснодара» и «Динамо».