Итальянский специалист Карло Анчелотти попрощался с мадридским «Реалом», опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X. Ранее «сливочные» объявили, что Анчелотти покинет клуб по завершении текущего сезона.

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