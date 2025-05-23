Молодежная сборная России проведет товарищеские игры с командой Узбекистана

Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Матчи пройдут 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол». Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров включил в расширенный состав команды 30 футболистов.