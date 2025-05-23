Молодежная сборная России проведет товарищеские игры с командой Узбекистана

Молодежная сборная России в июне проведет два товарищеских матча с командой Узбекистана
Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матчи пройдут 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол». Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров включил в расширенный состав команды 30 футболистов.
— На матчи с Узбекистаном мы вызвали футболистов 2005 года рождения и несколько игроков 2006 года. При комплектовании исходили из того, что Узбекистан выставляет команду 2005 года, поэтому игроков старшего возраста не вызывали. Большая часть футболистов уже вызывалась ранее, но есть и новички — в первую очередь игроки 2006 года — Дмитрий Александров, Виктор Окишор и Дмитрий Пестряков. Пока их трое, но может быть и больше. Это будет зависеть в том числе от того, останутся ли Илья Рожков и Джамалудин Абдулкадыров в итоговой заявке национальной сборной. Соперник хороший, достойный, представление о нем есть. В феврале команда выступала на Кубке Азии, где провела ряд неплохих матчей, уступив лишь в четвертьфинале в упорной борьбе Южной Корее, — сказал Шабаров.