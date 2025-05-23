Мостовой возглавил «Спартак»

Мостовой заявил, что возглавил «Спартак» из любительской футбольной лиги
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что возглавил «Спартак» из любительской футбольной лиги.
Ранее Мостовой заявил, что в ближайшее время станут понятны перспективы его назначения тренером. Специалист получил тренерскую лицензию в марте.
— Я возглавил московский «Спартак», но только тот, что выступает в любительской футбольной лиге. Как так произошло? У меня был спор с Отаром Кушанашвили на победителя матча между «Спартаком» и ЦСКА. Я его проиграл, поэтому приходится выполнять. Видите, сборную футболистов европейских клубов возглавил, теперь «красно‑белых». Предложения всё сыпятся и сыпятся. Жаль только, что они несерьезные, хотелось бы более профессиональных, — сказал Мостовой «Матч ТВ».