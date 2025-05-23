Мостовой возглавил «Спартак»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что возглавил «Спартак» из любительской футбольной лиги.

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Ранее Мостовой заявил, что в ближайшее время станут понятны перспективы его назначения тренером. Специалист получил тренерскую лицензию в марте.