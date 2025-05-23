Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении в мадридский клуб в будущем. Ранее сегодня было официально объявлено, что итальянский специалист покинет «Реал» по окончании текущего сезона. Он продолжит свою тренерскую карьеру в сборной Бразилии.

«Хочу ли я вернуться в „Реал“ после ухода из сборной Бразилии? Это то, чего я не знаю (улыбается). Мне не хочется тренировать другой клуб после «Реала»… Я это уже говорил ранее и придерживаюсь этого мнения до сих пор. В будущем… Я не знаю. Самое главное было добиться успеха в «Реале», — приводит слова Анчелотти издание AS.