«Зениту» предрекли конец гегемонии

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что гегемония петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) начинает заканчиваться. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У него оборона не такая сильная. С ней справлялись и средние команды. Даже «Химки» преподнесли питерцам урок. Они еле ушли от поражения. Семаку придется поработать. Но что вы хотите? Команда шесть лет подряд занимала первое место. Это слишком много», — заявил он.

«Зенит» выигрывал национальное первенство шесть лет подряд.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Примечательно, что судьба чемпионства в прошлом сезоне РПЛ также решалась в последнем туре, где ключевым был матч «Краснодара» и «Динамо».