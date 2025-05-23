Полиция доказала причастность игрока «Севильи» к махинациям со ставками

Испанская полиция нашла доказательства причастности защитника «Севильи» Кике Саласа к махинациям со ставками, сообщает El Confidencial.

Власти изучили переписки на мобильном телефоне футболиста и нашли доказательства того, что он намеренно получал желтые карточки в матчах Ла Лиги. Выяснилось, что Салас заранее сообщал друзьям о своих будущих предупреждениях. Удалось доказать минимум пять таких фактов. Для ставок использовались счета друзей футболиста, выигрыш делили в пропорции 60 на 40 в пользу Саласа.

Дело в отношении Саласа открыли в январе. Под подозрение попали минимум 10 жёлтых карточек, которые 23-летний футболист получил в сезоне-2023/2024. Теперь защитнику грозит до 3 лет лишения свободы.