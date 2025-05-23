VK заплатит до 15 млн рублей за показ стыков РПЛ с Первой лигой в этом сезоне. Игры пройдут под брендом «VK Видео Переходные матчи» («РБК»)
VK купит права на показ стыковых матчей за право играть в РПЛ.
Компания договорилась о приобретении прав у Российского футбольного союза (РФС) на титульное партнерство и трансляцию переходных матчей между Мир Премьер-лигой и Мелбет Первой лигой в этом сезоне.
Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, стоимость прав на четыре игры составит до 15 млн рублей. Встречи пройдут 28 и 31 мая под брендом «VK Видео Переходные матчи».
«Стыковые матчи за выход в РПЛ – это всегда высокая интрига, эмоции и драматургия, и мы рады, что VK Видео впервые станет платформой для трансляций этих встреч. Впереди – еще больше эксклюзивного контента, масштабных трансляций и новых спортивных форматов», – заявили в VK.