VK купит права на показ стыковых матчей за право играть в РПЛ.

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Компания договорилась о приобретении прав у Российского футбольного союза (РФС) на титульное партнерство и трансляцию переходных матчей между Мир Премьер-лигой и Мелбет Первой лигой в этом сезоне.

Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, стоимость прав на четыре игры составит до 15 млн рублей. Встречи пройдут 28 и 31 мая под брендом «VK Видео Переходные матчи».