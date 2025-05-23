В «Черноморце» рассказали о процессе работы над стадионом

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарев высказался о работе клуба над получением лицензии для выступления в РПЛ.

Перед последним туром Первой лиги «Черноморец» не гарантировал себе выход в Высшую лигу.

«Работа ведется. Она идет в плотном контакте с собственниками стадиона, на который мы претендуем. Также параллельно с РПЛ и РФС относительно стадиона «Центральный» в Новороссийске. Начаты работы над освещением, заключен контракт на проектирование и монтаж систем контроля управления доступом, которые касаются Fan ID», – цитирует Пономарева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что помимо «Черноморца» проблемы с лицензированием возникли у двух команд РПЛ – «Химок» и «Крыльев Советов». У команд Высшей лиги имеются непогашенные долги.

5 мая в интервью «Спорт День за Днем» Пономарев заявил, что не сомневается в получении лицензии «Черноморцем» для выступления в РПЛ.

После 33 туров Первой лиги «Черноморец» идет на третьем месте, отставая от московского «Торпедо» на три очка. В следующем туре новороссийская команда поборется за топ-2 с «Сочи».