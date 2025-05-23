«Бавария» может купить вингера «Брайтона»

«Бавария» может купить Каору Митому.

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По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, 28-летний вингер «Брайтона» входит в шорт-лист мюнхенцев, которые рассматривают несколько возможных вариантов усиления флангов.

Отмечается, что спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд активно работают на рынке.

В этом сезоне Митома провел 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Брайтоном» действует до лета 2027 года.