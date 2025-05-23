Тренер «Реал Сосьедад» допустил, что Захарян сыграет против «Реала»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасил допустил, что российский полузащитник Арсен Захарян выйдет на поле в матче 38‑го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

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Встреча пройдет в субботу в Мадриде и начнется в 17:15.

— У Захаряна есть небольшое недомогание, но ничего серьезного. Похоже, что он войдет в состав на игру с «Реалом». Мы сосредоточены на победе и хотим подняться в турнирной таблице, — приводит слова Альгуасила Mundo Deportivo.

«Реал» с 81 очком занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, «Реал Сосьедад» (46) идет 11‑м.

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