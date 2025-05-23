Экс-защитник «Зенита» перешел в «Црвену Звезду»

Экс-защитник «Зенита» Родригао перешёл в «Црвену Звезду»
Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао заключил контракт с «Црвеной Звездой». Об этом информирует официальный сайт сербского клуба.
Стороны заключили контракт сроком на два сезона. Бразилец будет выступать за новую команду под пятым номером на спине.
Последним клубом Родригао был «Зенит», который расторг контракт с защитником в феврале. Бразилец перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.