«Манчестер Юнайтед» рассчитывает выручить £150 млн с продажи четырех игроков

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать порядка £ 150 млн (€ 178,5 млн) от потенциальных продаж Маркуса Рашфорда, Антони, Джейдона Санчо и Алехандро Гарначо грядущим летом. Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, «красные дьяволы» считают, что могут выручить £ 90 млн (€ 107 млн) с трансферов Рашфорда, Антони и Санчо. При этом манкунианцы готовы отпустить Гарначо в случае, если получат предложение в размере около £ 60 млн (€ 71,4 млн). Подчёркивается, что интерес к аргентинскому футболисту могут возобновить «Челси» и «Наполи», интересовавшиеся им в минувшем январе.

Отметим, что Рашфорд, Антони и Санчо выступают в других клубах на правах аренды.