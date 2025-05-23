Названы имена лучших центральных защитников Кубка России

Пресс-служба Фонбет Кубка России в своём телеграм-канале назвала имена двух лучших центральных защитников турнира в сезоне-2024/2025. По итогам голосования в символическую сборную Кубка попали Виллиан Роша из ЦСКА и Максим Осипенко из «Ростова».

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В нынешнем розыгрыше турнира Роша принял участие в восьми встречах, в которых отдал одну результативную передачу. Осипенко сыграл девять матчей, в которых отметился одним голом и одной передачей.

Ранее в символическую сборную также попали голкипер ростовчан Рустам Ятимов и защитник армейцев Виктор Мойзес.

Напомним, «Ростов» вышел в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники». Соперником ростовчан станет московский ЦСКА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.