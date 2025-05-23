Губерниев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.

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«Шансов на титул больше у "Зенита" в пропорции 60 на 40. На "Краснодаре" может сказаться груз ответственности. Все же «Зенит» поопытнее в ответственных матчах», — заявил Губерниев.

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» занимает первое место в таблице и опережает «Зенит» на одно очко. «Краснодар» в последнем матче сыграет на своем поле с московским «Динамо», «Зенит» в Санкт-Петербурге примет грозненский «Ахмат». Обе встречи состоятся 24 мая в 16:30 МСК.

Ранее Губерниев заявил о регрессе российского спорта.