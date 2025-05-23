Упала рыночная стоимость Чалова и Оздоева

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в греческой Суперлиге. Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов потерял в стоимости € 1,5 млн и в данный момент оценивается в € 7,5 млн. Также в стоимости упал одноклубник Чалова — российский хавбек Магомед Оздоев (с € 1,8 млн до € 1,5 млн).

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Самым дорогим игроком чемпионата Греции является полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас, его трансферная стоимость оценивается в € 17 млн.

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ПАОК 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.

Оздоев в текущем сезоне сыграл за клуб из Салоник 37 игр во всех турнирах. Магомед забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт игрока с ПАОКом рассчитан до лета 2026 года.