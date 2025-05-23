Минспорта утвердило Fan-ID на Суперкубок России-2025

Министерство спорта утвердило расширение действия паспорта болельщика (Fan-ID) на игры Суперкубка России по футболу. Об этом сообщает «Матч ТВ» с ссылкой на пресс-службу ведомства.

Fan ID действует на всех матчах высшего дивизиона России по футболe, а также на финале Кубка России. Для посещения этих игр необходимо зарегистрироваться в специальной системе. Без него также не купить билеты на эти матчи.

Суперкубок-2025 пройдет 12 или 13 июля. Его разыграют между собой победитель Российской премьер-лиги и обладатель Кубка России. В нем может сыграть «Зенит», «Краснодар», «Ростов» или ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала, напоминает НСН.