Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Реал Сосьедад»

Мадридский «Реал» одержал победу над «Реал Сосьедад» в матче 38‑го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0, дубль оформил Килиан Мбаппе. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не вышел на поле.

Карло Анчелотти провел последний матч в качестве главного тренера «Реала». Итальянец работал с мадридцами с 2013 по 2015 годы и вернулся в команду в 2021‑м. Под его руководством «Реал» завоевал 15 титулов, включая три победы в Лиге чемпионов и два чемпионских титула.

«Реал» набрал 84 очка и занял второе место в чемпионате Испании, «Реал Сосьедад» (46) расположился на 11‑й строчке.

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