Forbes назвал «Краснодар» самым эффективным российским клубом

Футбольный клуб «Краснодар» стал самой эффективной спортивной командой России по версии издания Forbes. Деятельность клубов оценивалась по итогам сезона-2023/2024. В частности, учитывались спортивные результаты, средняя посещаемость домашних игр, выручка команды, популярность в медиа.

В первую пятёрку попали только футбольные команды, а именно — московское «Динамо», «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и ЦСКА. Далее идут хоккейные клубы «Авангард» (шестое место), СКА (седьмое место), футбольный клуб «Локомотив» (восьмое место), хоккейные команды «Локомотив» (девятое место) и «Металлург» (10-е место).