Определился чемпион Италии по футболу

«Наполи» выиграл чемпионат Италии по футболу. В матче заключительного, 38-го тура национального первенства коллектив Антонио Конте обыграл «Кальяри».

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Встреча, которая состоялась на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе, завершилась со счетом 2:0. На 42-й минуте отличился полузащитник Скотт Мактоминей, а на 51-й минуте отличился нападающий Ромелу Лукаку.

В параллельном матче «Интер», которому нужна была осечка «Наполи», также переиграл «Комо» со счетом 2:0. По итогам 38 туров чемпионата Италии «Наполи» завоевал золотые медали, набрав 82 очка, а «Интер» остался вторым — 81 балл.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.