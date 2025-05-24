Семь футболистов «Динамо» не приехали на игру с «Краснодаром»

25-летний бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло получил ушиб в матче 29-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Ранее стало известно о том, что в Краснодар на игру с «быками» также не поехали травмированные Тюкавин, Майсторович, Лаксальт, Бальбуэна, Чавес и Артур.

Матч 30-го тура между московским «Динамо» и «Краснодаром» состоится 24-го мая в 16:30 по мск.

Бителло провел в нынешнем сезоне 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 14 результативных передач. Контракт футболиста с москвичами рассчитан до 30 июня 2028-го года.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бителло в 11 млн. евро.

Бело-голубые занимают 4-ую строчку РПЛ с 56 очками в активе. Московский ЦСКА также имеет 56 очков на своем счету и располагается на 3 месте. «Краснодар» - лидер чемпионата России (64).