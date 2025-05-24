«Спартак» разгромил «Химки» со счётом 5:0

Завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались столичный «Спартак» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Спартак» одержал победу со счётом 5:0.

© ФК «Спартак»

В составе «Спартака» отличились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 30 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 57 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 64 очка после 29 игр.