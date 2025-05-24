«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу

Завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по мск. Хозяева поля одержали крупную победу — 3:0.

Первый гол в матче был забит на 47-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 82-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил второй мяч «быков». На 90+7-й минуте Эдуард Сперцян забил третий мяч.

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После этой победы в активе «Краснодара» стало 67 очков. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. Московское «Динамо» с 56 очками расположилось на пятом месте.