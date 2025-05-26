Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» — «Динамо»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

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«На 19-й минуте Чистяков, находясь в хорошей позиции, должен был назначить 11-метровый удар в ворота «Динамо». Потом прошла проверка VAR, и зафиксировали офсайд. Но до этого арбитру надо было самостоятельно назначать 11-метровый. На 90+ — открытый момент для Чистякова, он не увидел руку игрока «Динамо» в штрафной. После вмешательства VAR назначил пенальти, но не показал жёлтую. Многие посчитали, что это вообще красная за лишение явной возможности забить гол, потому что ворота была пустыми и полёт мяча прервала именно рука. Но сейчас за такое не удаляют, поскольку защитник не сыграл по-вратарски. Это срыв перспективной атаки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Краснодар» разгромил «Динамо» со счётом 3:0.